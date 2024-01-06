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В Красноярске вновь вводят режим НМУ первой степени опасности

С 7 января в Красноярске и Минусинске объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.
Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 75% 761 мм рт. ст. +3°

В частности, с 19 часов 7 января до 22 часов 8 января на территории краевой столицы ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В это время промышленные предприятия должны выполнять мероприятия по снижению нагрузки на окружающую среду.

Стоит отметить, что ранее режим НМУ в Красноярске объявляли с 4 по 6 января.

Кроме того, и в Минусинске объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Там режим НМУ будет действовать с 19 часов 7 января до 7 часов 9 января, сообщили в Среднесибирском УГМС.

экология
МЧС