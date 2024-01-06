В Красноярске вновь вводят режим НМУ первой степени опасности

В частности, с 19 часов 7 января до 22 часов 8 января на территории краевой столицы ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В это время промышленные предприятия должны выполнять мероприятия по снижению нагрузки на окружающую среду.