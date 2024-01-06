Следственный комитет устанавливает виновников мусорного коллапса в Челябинске и области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ведомство проверяет информацию о том, что региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО «Центр коммунального сервиса») не выполняются условия договора с Минэкологии на оказание услуг по очистке контейнерных площадок от скопления отходов.
«По данному факту в следственном управлении организована проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьями 238 (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья) и 293 (халатность) УК РФ», — говорится в комментарии СУ СКР по Челябинской области.
Будут установлены все обстоятельства сложившейся ситуации, дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, в чьи обязанности входит осуществление контроля за вывозом ТКО, по итогам будет принято процессуальное решение, заверяют в ведомстве.
Ранее администрация Челябинска попросила вышестоящие инстанции проверить и привлечь к ответственности ООО «ЦКС». Обращения отправлены 5 января в прокуратуру, правительство, УФАС Челябинской области, а также в полицию и городскую прокуратуру.
«С 24 декабря 2023 года ООО “ЦКС” нарушаются условия соглашения, которые привели к срыву вывоза ТКО (твердых коммунальных отходов). (…) Администрация города, как орган местного самоуправления, не обладает полномочиями по сбору и транспортировке ТКО. За содержание контейнерных площадок отвечают управляющие компании, осуществляющие обслуживание жилфонда. Ежедневные обращения в ООО “ЦКС” и Минэкологии не поспособствовали нормализации ситуации», — сетуют власти.
Отмечается, что 31 декабря аналогичные обращения уже были направлены в прокуратуру города и Государственную жилищную инспекцию.
Как следует из дневной сводки, за сутки ЦКС ликвидировано 90 проблемных навалов, силами муниципалитета и управляющих компаний — 54. На сегодняшний день остается порядка 200 проблемных площадок.