Следственный комитет устанавливает виновников мусорного коллапса в Челябинске и области

«С 24 декабря 2023 года ООО “ЦКС” нарушаются условия соглашения, которые привели к срыву вывоза ТКО (твердых коммунальных отходов). (…) Администрация города, как орган местного самоуправления, не обладает полномочиями по сбору и транспортировке ТКО. За содержание контейнерных площадок отвечают управляющие компании, осуществляющие обслуживание жилфонда. Ежедневные обращения в ООО “ЦКС” и Минэкологии не поспособствовали нормализации ситуации», — сетуют власти.