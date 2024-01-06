Глава Подольска заявил о стабилизации ситуации с отоплением в Климовске

Вечером 5 января Артамонов уже сообщал о частичном восстановлении работы котельной, написав, что один котел из двух запущен, а в дома начало поэтапно поступать тепло. Тогда же он сообщил, что в городе работает полевая кухня, а горожанам, в чьих квартирах нет тепла, доставляют пледы и тепловые пушки.