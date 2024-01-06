Мать и отчима пропавшей школьницы задержала полиция в Талдыкоргане

«По подозрению в исчезновении 14-летней девочки задержаны и водворены в ИВС ее мать и отчим. Доводы подозреваемых о недозволенных методах следствия не подтверждаются. С первых дней им обеспечен доступ адвокатов, участвующие в следственных действиях. Расследование продолжается и находится на особом контроле МВД», — рассказали в пресс-службу департамента полиции области Жетысу.