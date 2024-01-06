СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Самаре

ЧП произошло в одной из квартир в доме 6 на 4-м проезде в Самаре. По данным регионального ГУМЧС, несущие конструкции дома не повреждены, в целях безопасности эвакуированы 50 человек, четверо мужчин пострадали. В областном минздраве сообщили, что пострадавшие госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.