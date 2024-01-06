Мальчик откусил градусник и попал в больницу, а девочку чуть не задушил орех кешью

Еще один ребенок — 4-летний мальчик — оказался в отделении хирургии. У него обнаружили инородное тело в желудке. Предварительно, днем 5 января ребенок откусил градусник, находясь дома в поселке Кобринское в Ленобласти. Его состояние также оценивается как удовлетворительное.