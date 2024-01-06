Под Волгоградом охотника случайно подстрелили в ягодицу

Во время охоты 61-летнему мужчине выстрелили из ружья ягодицу. ЧП произошло 5 января в одном из угодий Даниловского района Волгоградской области. Известно, что ранение из одностволки охотник получил случайно. Он обратился в больницу, а медики сообщили в полицию. Теперь стражи порядка проводят проверку всех обстоятельств огнестрельного ранения, сообщили в региональном главке МВД.
— Ранение мужчина получил во время охоты на пушного зверя в соответствии с имеющимися лицензиями в охотничьем угодье «Березовское», — рассказали в полиции.
Неосторожный выстрел произвел из ружья ИЖ-18М-М 61-летний житель Даниловского района. Только попал он не в дичь, а в своего ровесника. Патрон 12 калибра угодил прямиком в ягодицу.