Под Волгоградом охотника случайно подстрелили в ягодицу

Во время охоты 61-летнему мужчине выстрелили из ружья ягодицу. ЧП произошло 5 января в одном из угодий Даниловского района Волгоградской области. Известно, что ранение из одностволки охотник получил случайно. Он обратился в больницу, а медики сообщили в полицию. Теперь стражи порядка проводят проверку всех обстоятельств огнестрельного ранения, сообщили в региональном главке МВД.