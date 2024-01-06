Под Волгоградом спасли двоих рыбаков, провалившихся под лед

Двое мужчин ушли под лед и оказались в ледяной воде во время зимней рыбалки. ЧП случилось на Волге в Камышине. 23-летний и 70-летний рыбаки получили переохлаждение, но их удалось спасти. Сейчас они в городской больнице. Об этом 6 января сообщили медики ГБУЗ «КССМП».