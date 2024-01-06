ПВО уничтожили воздушную цель на подлете к Белгороду

Тогда же Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела региона пострадали два человека. Кроме того, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом были выбиты окна в нескольких квартирах и повреждено более 30 автомобилей.