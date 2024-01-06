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Александр Дрозденко держит на личном контроле ситуацию с электроснабжением в Ленобласти

В связи с морозами в ряде коттеджных поселков, СНТ и населенных пунктов Ленинградской области пиковые нагрузки значительно превысили разрешенные показатели и пропускную способность электросетей.

Ситуация находится на контроле комитета по ТЭК и лично губернатора Александра Дрозденко. В случае отключения необходимо отправить заявку в электросетевую компанию. Контакты аварийных служб поставщиков электроэнергии и других ресурсоснабжающих организаций можно посмотреть здесь.

Владельцам частных домов, где электричество обеспечивается по третьей категории надежности, рекомендуется максимально снизить нагрузку на сети: отключить декоративную подсветку домов и участков, освещение во вспомогательных хозяйственный постройках, ⁠бытовые приборы, не обеспечивающие безопасность жизнедеятельности.

О ситуации с электроснабжением регулярно докладывают Александру Дрозденко. Решения принимаются оперативно.

В 2024 году планируется разделить подстанции и линии, снабжающие населенные пункты и садоводческие товарищества.

Это повысит надежность электроснабжения постоянно проживающих в населенных пунктах жителей региона.

Ленэнерго предложено провести анализ реально используемой мощности, которая разнится с документально оформленной и при ажиотажном использовании привела к поломке трансформаторов и авариям. За потребление неоформленной мощности могут выставить штрафы.

энергетика