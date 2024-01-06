Александр Дрозденко держит на личном контроле ситуацию с электроснабжением в Ленобласти

Ситуация находится на контроле комитета по ТЭК и лично губернатора Александра Дрозденко. В случае отключения необходимо отправить заявку в электросетевую компанию. Контакты аварийных служб поставщиков электроэнергии и других ресурсоснабжающих организаций можно посмотреть здесь.
Владельцам частных домов, где электричество обеспечивается по третьей категории надежности, рекомендуется максимально снизить нагрузку на сети: отключить декоративную подсветку домов и участков, освещение во вспомогательных хозяйственный постройках, бытовые приборы, не обеспечивающие безопасность жизнедеятельности.
О ситуации с электроснабжением регулярно докладывают Александру Дрозденко. Решения принимаются оперативно.
Это повысит надежность электроснабжения постоянно проживающих в населенных пунктах жителей региона.
Ленэнерго предложено провести анализ реально используемой мощности, которая разнится с документально оформленной и при ажиотажном использовании привела к поломке трансформаторов и авариям. За потребление неоформленной мощности могут выставить штрафы.