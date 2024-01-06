Александр Дрозденко держит на личном контроле ситуацию с электроснабжением в Ленобласти

Ситуация находится на контроле комитета по ТЭК и лично губернатора Александра Дрозденко. В случае отключения необходимо отправить заявку в электросетевую компанию. Контакты аварийных служб поставщиков электроэнергии и других ресурсоснабжающих организаций можно посмотреть здесь.