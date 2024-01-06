Над Черным морем уничтожили шесть украинских ракет «Нептун»

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили четыре ракеты над Крымом. Накануне вечером над Черным морем также сбили пять беспилотников.