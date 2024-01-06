Над Черным морем уничтожили шесть украинских ракет «Нептун»

«Шестого января 2024 года около 17:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельных ракет “Нептун” по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что шесть снарядов обнаружили и сбили над северо-западной частью Черного моря.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили четыре ракеты над Крымом. Накануне вечером над Черным морем также сбили пять беспилотников.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.