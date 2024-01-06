Взрыв газа в Уральске: задержан арендатор кафе

«Шестого января подозреваемый в совершении данного уголовного правонарушения задержан и водворен в изолятор временного содержания», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Также в прокуратуре уточнили, что подозреваемым в деле является арендатор кафе.
«Межведомственной следственно-оперативной группой назначены необходимые экспертизы. другие подробности не разглашают в интересах следствия», — заявили в прокуратуре.
Напомним, в ночь на 4 января в одном из кафе Уральска произошёл взрыв газа. Под завалами обнаружили тела двоих погибших, позже спасатели извлекли ещё одно тело. Врачи рассказали о состоянии пострадавших, отметив, что четверо находятся в тяжелом состоянии. Для того, чтобы разобрать завалы пожарные и спасатели 16 часов неприрывно работали на месте происшествия.