СМИ: Израиль нанес удары по окрестностям городов Сайда и Тир в Ливане

По данным новостного портала Naharnet, с 8 октября 2023 года из Ливана в сторону Израиля было выпущено свыше 1,7 тыс. ракет, в результате погибло 15 израильтян, в том числе 9 военнослужащих и ранено более 150. Из-за военной эскалации было эвакуировано около 60 тыс. человек из более чем 40 населенных пунктов на севере Израиля, включая город Кирьят-Шмона, расположенный в 2,5 км от границы.