Крупное ДТП в Уральске: один человек погиб, пятеро — пострадали

По данным полиции, в результате ДТП один человек скончался по дороге в больницу, еще пятеро человек — получили травмы.
«По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются», — прокомментировал командир батальона патрульной полиции Управления полиции города Уральска подполковник полиции Еламан Валиев.
Ранее мы рассказывали о страшной аварии в Восточном-Казахстанской области, которая унесла жизни четырех человек, двое из них — дети. Еще четверо человек получили травмы. Трагедия произошла 4 января 2024 года.