Боевики ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку в преддверии Рождества

Журналист напомнил, что это не первый случай, когда ВСУ в праздники усиливают обстрелы. Через 8 минут после наступления Нового года по центру города был нанесен удар с помощью РСЗО «Град». Он также подчеркнул, что подобная ситуация произошла на Пасху, когда ударяли по площадям и храмам, где находилось много людей.