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За порчу лифта женщине назначили штраф в 74 тысячи тенге

В Астане рассмотрено дело в отношении Н. в совершении административного правонарушения, выражающие неуважение к окружающим, нарушающая общественный порядок, передает ИА El.kz со ссылкой на специализированный межрайонный суд по адмправонарушениям.
Источник: EL.kz

Напомним, 1 января 2024 года обвиняемая Н., находясь в общественном месте, в лифте одного из жилых комплексов столицы оплевала и поцарапала лифт общего пользования. Тем самым, нарушила общественный порядок. За это предусматривается взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

В соответствии с ч.3 ст. 55 КоАП при наложении административного взыскания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, в том числе его поведение до и после совершения правонарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

Смягчающими обстоятельствами судом признаны наличие малолетнего ребенка, которого воспитывает в одиночку.

Постановлением суда Н. признана виновной и подвергнута к максимальному административному взысканию в виде административного штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге).

Постановление не вступило в законную силу.