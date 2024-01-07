За порчу лифта женщине назначили штраф в 74 тысячи тенге

Напомним, 1 января 2024 года обвиняемая Н., находясь в общественном месте, в лифте одного из жилых комплексов столицы оплевала и поцарапала лифт общего пользования. Тем самым, нарушила общественный порядок. За это предусматривается взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.