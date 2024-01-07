За порчу лифта женщине назначили штраф в 74 тысячи тенге

Напомним, 1 января 2024 года обвиняемая Н., находясь в общественном месте, в лифте одного из жилых комплексов столицы оплевала и поцарапала лифт общего пользования. Тем самым, нарушила общественный порядок. За это предусматривается взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.
В соответствии с ч.3 ст. 55 КоАП при наложении административного взыскания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, в том числе его поведение до и после совершения правонарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.
Смягчающими обстоятельствами судом признаны наличие малолетнего ребенка, которого воспитывает в одиночку.
Постановлением суда Н. признана виновной и подвергнута к максимальному административному взысканию в виде административного штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге).
Постановление не вступило в законную силу.