В Приморье задержали семейную пару курьеров, обокравших пенсионеров

В Приморье полицейские задержали пару курьеров, которые оказались супругами и работали на мошенников. Они обманывали пенсионеров и забирали у них деньги. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В дежурной части МО МВД России «Кавалеровский» рассказали о том, что к ним поступило заявление 81-летней жительницы. Оказалось, что ей позвонил мужчина и представился врачом. Он сообщил, что ее дочь попала в ДТП и срочно нужно дорогая операция. Спустя некоторое время к пенсионерке приехала 33-летняя женщина и забрала 361 тысяч рублей.
Подобное заявление оказалось не единственным. До этого еще одна 61-летняя жительница передала 26-летнему курьеру 330 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали курьеров-супругов из Дальнегорска. Они подозреваются еще в двух аналогичных преступлениях.
Заведены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Им грозит лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом.