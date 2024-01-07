В Приморье задержали семейную пару курьеров, обокравших пенсионеров

В дежурной части МО МВД России «Кавалеровский» рассказали о том, что к ним поступило заявление 81-летней жительницы. Оказалось, что ей позвонил мужчина и представился врачом. Он сообщил, что ее дочь попала в ДТП и срочно нужно дорогая операция. Спустя некоторое время к пенсионерке приехала 33-летняя женщина и забрала 361 тысяч рублей.