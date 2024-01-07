Мощное пламя напугало приморцев в крупном районе — все детали

В Уссурийске пожарные потушили легковой автомобиль. Когда спасатели прибыли по адресу, машина была уже вся в огне. Ущерб оказался огромным. Известно, что инцидент произошёл в середине дня по улице Пушкина, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По предварительной информации, 6 января в 14.11 часов на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на улице Пушкина в Уссурийске. Уже через 5 минут на месте работали огнеборцы.
На момент прибытия пожарных автомобиль был полностью охвачен пламенем. В результате пожара транспортное средство уничтожено огнем на площади около 16 кв.метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.