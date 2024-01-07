Мощное пламя напугало приморцев в крупном районе — все детали

В Уссурийске пожарные потушили легковой автомобиль. Когда спасатели прибыли по адресу, машина была уже вся в огне. Ущерб оказался огромным. Известно, что инцидент произошёл в середине дня по улице Пушкина, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.