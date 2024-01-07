В Мозыре пассажирка такси позвонила в милицию, заявив на пьяного водителя

В Мозыре пассажирка такси сдала милиции пьяного водителя с 1,6 промилле. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
В сообщении сказано, что 3 января 2024 года около 18.20 на номер 102 позвонила жительница Мозыря, которая ехала в такси. Она предположила, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянение. На сообщение отреагировал ближайший наряд сотрудников ГАИ. Так, двигаясь по улице Интернациональной, инспекторы при помощи проблесковых маячков, а также громкоговорящего устройства, остановили белый «Фольксваген Поло».
Сообщается, что подозрения пассажирки такси оказались правдой. По словам 37-летнего водителя такси, прежде чем начать работу, он со знакомым выпил алкоголь. Согласно результатам проведенного освидетельствования, в крови мужчины было 1,6 промилле алкоголя. В отношении водителя составили административный протокол.