В Мозыре пассажирка такси позвонила в милицию, заявив на пьяного водителя

В сообщении сказано, что 3 января 2024 года около 18.20 на номер 102 позвонила жительница Мозыря, которая ехала в такси. Она предположила, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянение. На сообщение отреагировал ближайший наряд сотрудников ГАИ. Так, двигаясь по улице Интернациональной, инспекторы при помощи проблесковых маячков, а также громкоговорящего устройства, остановили белый «Фольксваген Поло».