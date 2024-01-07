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В Башкирии водолазы вытащили тело водителя из затонувшей фуры

Водолазы вытащили тело водителя из фуры, которая провалилась в воду на ледовой переправе через Белую возле Бирска.
Источник: МЧС РФ

Как сообщает МЧС по РБ, погибшего извлекли 7 января в 10:28.

Ранее стало известно, что ночью на ледовой переправе фура целиком ушла под лед.

Максимальная нагрузка на переправе составляет 3 тонны. По какой причине провалилась фура, пока не известно.

несчастный случай