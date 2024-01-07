В Башкирии водолазы вытащили тело водителя из затонувшей фуры

Как сообщает МЧС по РБ, погибшего извлекли 7 января в 10:28.
Ранее стало известно, что ночью на ледовой переправе фура целиком ушла под лед.
Максимальная нагрузка на переправе составляет 3 тонны. По какой причине провалилась фура, пока не известно.
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Как сообщает МЧС по РБ, погибшего извлекли 7 января в 10:28.
Ранее стало известно, что ночью на ледовой переправе фура целиком ушла под лед.
Максимальная нагрузка на переправе составляет 3 тонны. По какой причине провалилась фура, пока не известно.