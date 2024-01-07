Из «Екатеринбург-ЭКСПО» срочно эвакуировали людей

«Сегодня в 10:45 поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в выставочном центре “Екатеринбург-ЭКСПО”. Из здания были эвакуированы 500 человек. Дежурившие на месте пожарные провели разведу помещений. Признаков пожара не обнаружено», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что именно из-за ложного срабатывания люди были эвакуированы.