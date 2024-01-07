Два человека погибли в ДТП на уральской трассе

"62-летний водитель автомашины Chevrolet Niva, двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении города Пермь, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с LADA Granta, за рулем которой находился 22-летний мужчина.