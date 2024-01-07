Два человека погибли в ДТП на уральской трассе

В ГИБДД Свердловской области рассказали подробности смертельного ДТП, которое случилось вечером 6 января. На 164-м километре трассы «Пермь — Екатеринбург» столкнулись Chevrolet Niva и LADA Granta.
По уточненным данным, в аварии погибли два человека и три человека пострадали, в том числе один ребенок.
"62-летний водитель автомашины Chevrolet Niva, двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении города Пермь, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с LADA Granta, за рулем которой находился 22-летний мужчина.
В результате аварии погибли пассажир автомашины Chevrolet Niva, чуть позже больнице от полученных травм скончался и водитель отечественного внедорожника.
«Водитель и двое пассажиров автомобиля LADA Granta, один из которых 13-летний мальчик, доставлены в Красноуфимскую районную больницу», — сообщили в областной Госавтоинспекции.
По факту аварии проводится проверка.