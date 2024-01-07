В Самарской области столкнулись автобус и грузовик

САМАРА, 7 янв — РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика на федеральной дороге М-5 «Урал» в Самарской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По данным региональной прокуратуры, ДТП с автобусом MAN, следовавшим из Казани в Самару, и грузовиком Volvo произошло в воскресенье примерно в 9.00 мск на 1169-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Старое Ермаково. Движение автомобильного транспорта на трассе не приостанавливалось, организовано реверсивное движение, уточнили журналистам в областной прокуратуре. Надзорное ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников организации, обслуживающей данный участок дороги.
«В результате ДТП погибших нет, предварительно, пострадали три человека (двое мужчин и женщина, личные данные устанавливаются), осматриваются на месте врачами скорой медицинской помощи», — сказал собеседник агентства.