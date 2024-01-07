Двое погибли и трое пострадали в лобовом столкновении иномарок на воронежской трассе

В Россошанском районе Воронежской области в субботу, 6 января, произошло ДТП на автодороге «Воронеж — Луганск. В полиции сообщили, что 59-летний житель Белгородской области на автомобиле “Тойота Лэнд Крузер” из-за слишком высокой скорости на скользкой заснеженной дороге не справился с управлением и выехал на “встречку”. В результате иномарка в лоб врезалась в “Фольксваген Поло” под управлением 48-летнего водителя.
Удар был настолько сильным, что водитель «Фольксвагена» от полученных травм скончался на месте, а его 68-летняя пассажир умерла позже, уже в больнице. В ДТП также пострадала вторая, 48-летняя, пассажир автомобиля «Фольксваген Поло», виновник аварии и 68-летний пассажир «Тойоты». Оба находятся в больнице.
Обстоятельства аварии выясняют полицейские. По их данным, за минувшие сутки на дорогах региона произошло 105 аварий, в том числе 67- в Воронеже. В 4 ДТП погибло два человека, пострадали 9 человек.