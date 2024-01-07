Двое погибли и трое пострадали в лобовом столкновении иномарок на воронежской трассе

В Россошанском районе Воронежской области в субботу, 6 января, произошло ДТП на автодороге «Воронеж — Луганск. В полиции сообщили, что 59-летний житель Белгородской области на автомобиле “Тойота Лэнд Крузер” из-за слишком высокой скорости на скользкой заснеженной дороге не справился с управлением и выехал на “встречку”. В результате иномарка в лоб врезалась в “Фольксваген Поло” под управлением 48-летнего водителя.