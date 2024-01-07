В Керчи ночью загорелась «Украина» — что известно к этому часу

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв — РИА Новости Крым. Пожар в кинотеатре «Украина» в Керчи произошел в ночь на 7 января из-за короткого замыкания. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Сообщение о задымлении в двухэтажном здании кинотеатра поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 01:26.
«По прибытии на место было установлено, что в результате короткого замыкания произошло возгорание торгового оборудования в холле на первом этаже, — уточнили в ведомстве. — Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров».
В 02:14 пожарные локализовали возгорание, к 02:39 пожар был полностью ликвидирован. В ходе инцидента никто не пострадал.
Всего для ликвидации пожара был привлечен 31 человек, задействовано девять единиц техники, из них от МЧС России 23 человека шесть единиц техники.
В настоящий момент в кинотеатре отменены все киносеансы.
Всего по данным ведомства в первые дни нового года в Крыму произошло 14 пожаров.