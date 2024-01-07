В Петербурге пятилетний ребенок впал в кому после удара головой во время спуска на «ватрушке»

Накануне вечером в Петербурге двое детей получили серьезные травмы головы во время спуска с горки, об этом 7 января стало известно «Фонтанке».
По предварительным данным, пятилетний мальчик и его девятилетняя сестра катались на «ватрушке» и сильно ударились головами. У малыша церебральная кома, также диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Его состояние оценивается как тяжелое. Третьеклассница госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга. Она находится в состоянии средней степени тяжести.
Семья полная, на учете органов опеки и попечительства не состоит. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее после катаний на «ватрушке» в Шуваловском парке в реанимацию попал еще один пятилетний мальчик.