В Петербурге пятилетний ребенок впал в кому после удара головой во время спуска на «ватрушке»

По предварительным данным, пятилетний мальчик и его девятилетняя сестра катались на «ватрушке» и сильно ударились головами. У малыша церебральная кома, также диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Его состояние оценивается как тяжелое. Третьеклассница госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга. Она находится в состоянии средней степени тяжести.