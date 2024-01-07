В аэропорту Самары задержали мигранта — участника драки с местными подростками

Один из участников драки в ночь с 5 на 6 января 2024 года попытался вылететь из города Самары за пределы территории Российской Федерации, но благодаря проведённым оперативно-розыскным мероприятиям был задержан сотрудниками ФСБ во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области в международном аэропорту «Курумоч» при попытке пересечения границы. В настоящее время подозреваемый допрошен следователем следственного управления СК России по Самарской области, с ним также проводятся другие следственные действия, направленные на уточнение обстоятельств совершенных преступлений. В ближайшее время следователем будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет СУ СК.