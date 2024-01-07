Под Челябинском во время снегопада рейсовый автобус с пассажирами врезался в грузовик

В Челябинской области во время снегопада рейсовый автобус с пассажирами врезался в грузовик, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Чебаркульском районе. Оно произошло днем 7 января.
На 1832 километре федеральной дороги М-5 «Урал» 47-летний водитель автобуса Yutong (маршрут № 506 Челябинск — Златоуст), по предварительным данным, в условиях снегопада не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Volvo с полуприцепом, выполнявшим поворот на АЗС.
В автобусе находился 21 пассажир. Пострадавших нет. Сотрудники полиции пересадили всех в другой попутный автобус.