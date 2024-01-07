В Красноярском крае в поселке Мотыгино в Рождество сгорело почтовое отделение

Инцидент произошел ночью. Что здание почты горит заметил случайный прохожий. В 2:37 он позвонил в пожарную охрану. Справиться с возгоранием удалось только ближе к семи утра. Судя по фотографиям с места, сначала загорелась кровля, а затем огонь все здание целиком.