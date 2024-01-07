Нижегородцы пожаловались на отсутствие отопления в домах Канавинского района

Жители Нижнего Новгорода жалуются на отсутствие отопления и горячей воды в Канавинском районе. Об этом жители сообщили на странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в социальных сетях.
Так, на перебои пожаловались жители домов на Бульваре Мира, Обухова, Зеленодольской и Украинской. В некоторых квартирах нет отопления несколько дней.
— На улице лютые морозы, дома приходится одеваться буквально во все что попадается под руку. Обогреватели работают не выключаясь, — пожаловалась жительница Екатерина К.
Некоторые нижегородцы отметили, что обращались в ДУК, однако никаких результатов это не дало.
— Люди мерзнут в квартирах уже неделю, — написал Павел К.
Жалобы на отсутствие отопления поступают не только от жителей Канавинского района, но и от жителей Ленинского, Приокского и Московского районов.