Полиция проводит проверку после стрельбы на парковке у Корстона в Казани

Сообщение об этом инциденте поступило в отдел полиции «Вишневский» 7 января. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что на парковке торгового заведения между мужчинами произошел конфликт, в процессе которого один из них достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом и произвел один выстрел в землю.