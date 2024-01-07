Российская ПВО за сутки сбила украинские Су-25 и Су-27

Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10526 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14506 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7656 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17170 единиц специальной военной автомобильной техники.