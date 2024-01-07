Российская ПВО за сутки сбила украинские Су-25 и Су-27

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-25 в районе города Днепропетровск и Су-27 в районе города Кривой Рог Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
Также российской ПВО были перехвачены 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун» и 38 дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10526 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14506 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7656 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17170 единиц специальной военной автомобильной техники.