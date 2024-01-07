Средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Погарского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим защитникам!», — написал он в Telegram-канале.