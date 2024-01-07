Средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

«Сегодня около 13 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз позже сообщил, что пострадавших и разрушений в городе нет.
«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Погарского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим защитникам!», — написал он в Telegram-канале.