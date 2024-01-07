Рейс в Хургаду отменен из нижегородского аэропорта, сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.
Самолет должен был вылететь в Египет в 7:35 7 января.
Кроме того, часть рейсов минувшей ночью было задержано. Так, самолет в Шарм Эль Шейх вылетел на 40 минут позже.
Рейс в Волгоград и Минеральные воды должен был стартовать еще в 21:45 6 января, но самолет смог вылететь из Нижнего Новгорода только в 5:32 7 января. Задержка связана с тем, что борт прибыл в Нижний Новгород только в 4:21, хотя ожидался в 20:45 6 января.