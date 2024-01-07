Рейс в Хургаду отменен из нижегородского аэропорта

Рейс в Волгоград и Минеральные воды должен был стартовать еще в 21:45 6 января, но самолет смог вылететь из Нижнего Новгорода только в 5:32 7 января. Задержка связана с тем, что борт прибыл в Нижний Новгород только в 4:21, хотя ожидался в 20:45 6 января.