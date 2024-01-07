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Рейс в Хургаду отменен из нижегородского аэропорта

Причины не уточняются.
Источник: Время

Рейс в Хургаду отменен из нижегородского аэропорта, сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

Самолет должен был вылететь в Египет в 7:35 7 января.

Кроме того, часть рейсов минувшей ночью было задержано. Так, самолет в Шарм Эль Шейх вылетел на 40 минут позже.

Рейс в Волгоград и Минеральные воды должен был стартовать еще в 21:45 6 января, но самолет смог вылететь из Нижнего Новгорода только в 5:32 7 января. Задержка связана с тем, что борт прибыл в Нижний Новгород только в 4:21, хотя ожидался в 20:45 6 января.