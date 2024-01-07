В Ростовской области в ближайшие дни ожидается сильный снег и метель

Ранее о штормовом предупреждении пресс-служба МЧС по Ростовской области сообщала в своем Telegram-канале. По данным Ростгидромета, начиная с 7 января и по 9 января включительно, на территории региона ожидается сильный гололёд, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.