В Ростовской области в ближайшие дни ожидается сильный снег и метель

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 янв — РИА Новости. Сильный снег и метель, гололёд, а также сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях ожидается в Ростовской области в ближайшие дни, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
«Утром и до конца суток 8 января и в течение суток 9 января по территории Ростовской области ожидается очень сильный снег, метель», — говорится в сообщении.
Ранее о штормовом предупреждении пресс-служба МЧС по Ростовской области сообщала в своем Telegram-канале. По данным Ростгидромета, начиная с 7 января и по 9 января включительно, на территории региона ожидается сильный гололёд, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
Помимо этого, возможны «гололёдно-изморозевые отложения» в сочетании с сильным восточным ветром с порывами до 20 метров в секунду. В связи с возможным ухудшением погоды в Ростовской области, жителей региона призывают проявлять внимательность и осторожность, соблюдать правила безопасности.