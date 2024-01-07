Самарцы пожаловались на мороз в одном из вагонов поезда

По информации Куйбышевском транспортной прокуратуры, сотрудники ведомства организовали проверку по сообщению, размещенному в социальных сетях. Пассажиры отметили, что в одном из вагонов поезда температура воздуха опустилась до +17 градусов. При этом, во время движения поезда температурный режим восстановили.