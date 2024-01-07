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На территории Краснодарского края возможен сход лавин

Опасные природные явления прогнозируются в течение суток 8, 9 и 10 января.
Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 100% 751 мм рт. ст. +3°

МЧС России предупреждает о сходе лавин на территории Краснодарского края. Опасные природные явления прогнозируются в течение суток 8, 9 и 10 января. Лавиноопасность ожидается в горах Краснодарского края (исключая Сочи) и Республики Адыгея выше 1500 м.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности. Так, не следует выходить в горы в снегопад и непогоду. В горах нужно следить за изменением погоды и знать места возможного схода снежных лавин. Их следует избегать.

Лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев, при крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

Также любую погоду не следует переходить лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через 2−3 дня.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю — 8 (861) 268−64−40.

МЧС