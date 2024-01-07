В Минске пьяный бесправник на мотоцикле совершил ДТП — теперь его будут судить

— Обвиняемый работает администратором в частной компании, ранее неоднократно судим. Имея не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость, гражданин на путь исправления не стал, должных выводов не сделал и вновь совершил умышленные преступления, —прокомментировал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский. — Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 317−2 УК Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного данной статьей) и ч. 1 ст. 317−1 УК (управление транспортным средством в состоянии опьянения, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения). Вину гражданин полностью признал, в содеянном раскаялся. Согласно заключению эксперта, он нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма.