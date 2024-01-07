Стоматолога обвиняют в мошенничестве в Уральске

«Было два суда по самоуправству, а потом следователь, без оснований, показаний и доказательств, переквалифицировала статью в мошенничество. Где основания, где доказательства? Ответили, что это из-за того, что сын выезжал за пределы страны. Сулейман был под подпиской о невыезде. Но у него с детства аритмия, он стоит на учете в Азербайджане, в 2022 году ему пришлось выехать на лечение, он отсутствовал 10 дней. На таможне его никто не останавливал, он вернулся и также ходил на работу. Он не виновен, чтобы убегать, и никогда не был судим. Он уважаемый, законопослушный человек. К нему на работу пришли и забрали, как будто он какой-то преступник. Никаких повесток не было, следствие было остановлено. Трубки следователь не берет, краткосрочные свидания не назначает. Она ведь должна объяснить, почему статью поменяли. Просто из моего сына сделали крайнего. Мы просили домашний арест или залог, ведь он не преступник. Ничего не разрешили. Я хочу, чтобы моего сына оправдали», — говорит Илхама Гасанова.