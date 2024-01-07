В Воронеже автобус врезался в столб на перекрестке

По словам очевидцев, автобус маршрута № 35, попытался объехать столкнувшиеся автомобили, но не вписался в поворот и врезался в опору, стоящую на пересечении дорог. На место ДТП прибыли спасатели и врачи. На оживленном перекрестке тем временем образуется транспортный затор.