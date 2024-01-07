«Фейерверк попал в балкон»: в Новосибирске загорелась квартира в 10-этажке

Вечером 7 января в Новосибирске загорелась однокомнатная квартира в доме № 52 по улице Макаренко. Из горящего здания срочно эвакуировали жителей.
— Сообщение поступило в 20.05. Загорелся балкон на третьем этаже, задымление в подъезде. С третьего этажа два человека эвакуировались самостоятельно, с четвертого эвакуация не потребовалась, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
На балконе сгорели вещи, а людей в квартире не оказалось. Пожарные полностью потушили огонь к 20.18.
Очевидцы рассказали, что причиной пожара стал фейерверк.
— Я первый был на месте, сразу вызвал пожарных. Мы с друзьями шли мимо, услышали несколько залпов. Компания из трех-четырех человек запускала салют и выстрелом попала на балкон. После этого они ушли в неизвестном направлении. Мы пошли дальше и увидели, как разгорается огонь на балконе. Сначала подумали, что это отражение от телевизора в огне, но потом пошел дым. Пожарные отреагировали быстро, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.
Напомним, в тот же вечер на улице Пархоменко загорелась иномарка.