«Фейерверк попал в балкон»: в Новосибирске загорелась квартира в 10-этажке

— Я первый был на месте, сразу вызвал пожарных. Мы с друзьями шли мимо, услышали несколько залпов. Компания из трех-четырех человек запускала салют и выстрелом попала на балкон. После этого они ушли в неизвестном направлении. Мы пошли дальше и увидели, как разгорается огонь на балконе. Сначала подумали, что это отражение от телевизора в огне, но потом пошел дым. Пожарные отреагировали быстро, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.