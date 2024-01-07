Директор одной из компаний Башкирии погиб в ДТП на Шри-Ланке

В ДТП на Шри-Ланке погиб 42-летний исполнительный директор одной из металлообрабатывающих компаний Башкирии Ильдар Абдуллин. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Авария произошла 5 января. Погибший и его супруга находились в туристическом автобусе, который на большой скорости врезался в грузовик. По одной из версий, водитель уснул за рулем. Известно, что в ДТП пострадали еще девять российских туристов.
По словам жены погибшего жителя города Октябрьского, во время поездки мужчина пересел на переднее сиденье автобуса, чтобы вздремнуть.
Тело Ильдара Абдуллина хотят кремировать на острове.