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Байконурец сбил двух пешеходов на переходе

Следствие уверено, что водитель отвлекся на разговоры со своим пассажиром и перестал следить за дорожной обстановкой. В итоге 59-летний мужчина сбил двух граждан, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Вред, нанесенный здоровью пешеходов, оценили как тяжкий, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Astana TV.

Пострадавшие доставлены в больницу, где с момента ДТП 19 ноября несколько недель проходили лечение.

«Прокуратурой комплекса в правоохранительные органы Республики Казахстан направлено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя г. Байконур, совершившего предусмотренное частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — говорится в сообщении прокуратуры комплекса «Байконур».

Уголовное дело прокурором комплекса направлено в правоохранительные органы Казахстана для дальнейшего расследования. Отмечается, что по казахстанским законам виновнику аварии может грозить до двух лет тюрьмы.