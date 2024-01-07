Байконурец сбил двух пешеходов на переходе

Следствие уверено, что водитель отвлекся на разговоры со своим пассажиром и перестал следить за дорожной обстановкой. В итоге 59-летний мужчина сбил двух граждан, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Вред, нанесенный здоровью пешеходов, оценили как тяжкий, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Astana TV.