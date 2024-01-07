Байконурец сбил двух пешеходов на переходе

Пострадавшие доставлены в больницу, где с момента ДТП 19 ноября несколько недель проходили лечение.
«Прокуратурой комплекса в правоохранительные органы Республики Казахстан направлено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя г. Байконур, совершившего предусмотренное частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — говорится в сообщении прокуратуры комплекса «Байконур».
Уголовное дело прокурором комплекса направлено в правоохранительные органы Казахстана для дальнейшего расследования. Отмечается, что по казахстанским законам виновнику аварии может грозить до двух лет тюрьмы.