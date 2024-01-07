Трехмесячный малыш скончался в результате взрыва газа в Атырау

Трехмесячный ребенок получили травмы после взрыва в жилом доме и был госпитализирован в больницу. Несмотря на усилия врачей, малыш скончался в реанимации, пишет «Акжайык».
«5 января в реанимации скончался трехмесячный ребенок, который пострадал при взрыве газа в жилом доме», — сообщает пресс-служба детской больницы.
2 января в пригородном селе Кокарна Атырауской области произошел пожар из-за утечки газа в частном доме. В момент происшествия в доме находилась семья из пяти человек. Все они были госпитализированы с обширными ожогами.
Позднее в больнице скончались двое членов семьи — мужчина 1965 г.р. и женщина 1970 г.р.