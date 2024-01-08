Разведчики уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ

«После разведки местности с использованием беспилотного летательного аппарата был вскрыт замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ. <…> Меньше минуты понадобилось бойцам, чтобы развернуть и навести ПТРК, точным выстрелом командно-наблюдательный пункт противника был поражен», — рассказали в ведомстве.
Результаты поражений зафиксировали с помощью БПЛА. На момент попадания в командно-наблюдательном пункте находились не менее трех украинских военных.
«Каждый день наносим огневое поражение противнику. Боевики копают окопы, в основном в ночное время. Мы также наблюдаем их с помощью тепловизоров. Сейчас все следы передвижения противника наблюдаются намного лучше. Например, машина — я вижу, куда она заехала. Также по живой силе противника — я вижу, где их блиндажи, где всё у них расположено», — сказал командир отделения с позывным «Слон».
Как сообщили накануне в Минобороны, на Купянском направлении за сутки уничтожены свыше 50 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты и три автомобиля.