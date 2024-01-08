Разведчики уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ

«Каждый день наносим огневое поражение противнику. Боевики копают окопы, в основном в ночное время. Мы также наблюдаем их с помощью тепловизоров. Сейчас все следы передвижения противника наблюдаются намного лучше. Например, машина — я вижу, куда она заехала. Также по живой силе противника — я вижу, где их блиндажи, где всё у них расположено», — сказал командир отделения с позывным «Слон».