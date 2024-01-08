«Смерть» в сумке: подросток-закладчик напал на полицейских при задержании в Хабаровске

Патрульные заметили странного молодого человека возле гаражей в Индустриальном районе Хабаровска. 17-летний подросток заметно нервничал и оглядывался по сторонам. Такое поведение вызвало подозрение у полицейских и они решили проверить парня. Во время разговора подросток достал перцовый баллончик и распылил смесь в лица сотрудников. Он попытался убежать, но быстро был пойман.
Парня привезли в отдел полиции. При осмотре его вещей правоохранители выяснили «причину» нервного поведения задержанного. В его сумке нашли 139 свертков с наркотиками, весы, пакеты для фасовки веществ и сотовый телефон. Молодой человек собирался сделать закладки, но его планы нарушили стражи порядка.
Следком завел дело на подростка по трем статьям. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания, пока суд не выберет для него меру пресечения.