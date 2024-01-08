Головорезы напали на семью в подъезде дома Владивостока

Во Владивостоке двое неизвестных мужчин напали на семью. Они избили парня и его родителей. В ходе потасовки все трое получили тяжелые травмы. На данный момент полиция организовала проверку, сообщает ИА PrimaMedia.
Как уточнили в УМВД края, инцидент произошел ночью 6 января в подъезде дома на Нейбута, 57. В социальных сетях появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как двое агрессивных мужчин набрасываются на молодого человека. В социальных сетях сообщают, что злоумышленники ударили мать с ноги в живот и забрали телефон, отцу выбили зубы, а парню вывихнули плечо. По словам пострадавшего, эти люди были в неадекватном состоянии.
«Сегодня ночью избили моего друга, его маму и отца. У матери отняли телефон. Заявление написали, сейчас вся семья находится в больнице», — рассказывают в социальных сетях.
На данный момент полиция Владивостока организовала проверку по факту данного инцидента.
«Информация выявлена в ходе мониторинга социальных сетей. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также участников инцидента. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.