Головорезы напали на семью в подъезде дома Владивостока

Как уточнили в УМВД края, инцидент произошел ночью 6 января в подъезде дома на Нейбута, 57. В социальных сетях появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как двое агрессивных мужчин набрасываются на молодого человека. В социальных сетях сообщают, что злоумышленники ударили мать с ноги в живот и забрали телефон, отцу выбили зубы, а парню вывихнули плечо. По словам пострадавшего, эти люди были в неадекватном состоянии.