Расчет «Солнцепека» уничтожил опорный пункт ВСУ и пехоту

Отмечается, что экипажи ТОС-1А выполнили залп 220-миллиметровыми термобарическими реактивными снарядами по ранее полученным координатам.
Как указали в Минобороны, специалисты группировки отмечают высокую огневую мощь этих «Солнцепеков», высокую эффективность при поражении заглубленных позиций, наблюдательных пунктов в различных условиях обстановки.
Ранее, 2 января, экипажи ТОС-1А «Солнцепек» 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ на угледарском участке южнодонецкого направления.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.