Казахстанцы по-новому будут оформлять ДТП

«Для оформления ДТП в упрощенном порядке необходимо скачать на мобильный телефон приложение “Европротокол”, пройти процедуру регистрации и вложить фото и видеоматериалы происшествия. При необходимости участники ДТП могут обратиться к ближайшим нарядам полиции, которые окажут содействие в использовании данного приложения».Старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК Куаныш ТлекбаевВ чем преимущества «Европротокола»: Водителям не придется ждать полицию в пробках для оформления мелких ДТП, соответственно снизятся заторовые ситуации на дорогах. По ДТП, оформленным в упрощенном порядке, водители не привлекаются к административной ответственности. Сокращаются сроки страховых выплат за счет исключения административных и судебных процедур. Если ранее с момента составления протокола до получения страховых выплат могло пройти от 30 до 90 дней, то сейчас на получение страховой выплаты будет уходить всего порядка пяти дней. «В заключение хотелось бы призвать водителей соблюдать Правила дорожного движения и избегать совершения ДТП».