The Times: Мировым СМИ рассылают фейковые статьи о Казахстане

Распространение чат-ботов вызвало озабоченность в связи с тем, что если технологии ИИ продолжат развиваться бесконтрольно, это может привести к опасным последствиям для людей: от неуправляемых потоков дезинформации, распространения труднораспознаваемых фейков и нарушений копирайта до масштабного закрытия рабочих мест и даже потери контроля над цивилизацией. В сентябре в Вашингтоне руководители ведущих технологических компаний мира и сенаторы США вновь собрались для обсуждения роста ИИ и способов его регуляции. Их вывод был однозначным — ИИ нуждается в строгом контроле, однако в том, что касается методов этого самого контроля, мнения собравшихся разошлись.